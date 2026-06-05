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Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon Saujon

Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon Saujon dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : La Taillée, Bords de Seudre

Ville : 17600 Saujon

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Saujon

Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon

La Taillée, Bords de Seudre Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon, sur La taillée verte en bords de Seudre toute la journée.
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La Taillée, Bords de Seudre Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 67 61 

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English :

Rugby Club Saujon school flea market and garage sale, on La taillée verte on the banks of the Seudre all day.

L’événement Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique

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