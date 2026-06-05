Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon Saujon
Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon Saujon dimanche 12 juillet 2026.
Saujon
Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon
La Taillée, Bords de Seudre Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon, sur La taillée verte en bords de Seudre toute la journée.
.
La Taillée, Bords de Seudre Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 67 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rugby Club Saujon school flea market and garage sale, on La taillée verte on the banks of the Seudre all day.
L’événement Brocante et vide-greniers de l’école du Rugby Club Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)
- Journée mondiale du tricot Saujon 13 juin 2026
- Hommage à Supertramp La Salicorne Saujon 13 juin 2026
- Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon Taillée verte Saujon 14 juin 2026
- Brunch artistique ! La Salicorne Saujon 14 juin 2026
- Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes La Salicorne Saujon 17 juin 2026