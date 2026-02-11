Brocante et vide greniers de Saint Paulien place St Georges, place Jeanne d’Arc Saint-Paulien

Brocante et vide greniers de Saint Paulien

place St Georges, place Jeanne d’Arc le bourg Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La brocante et vide grenier du 8 mai se tient de nouveau dans le village de Saint-Paulien vous y trouverez des exposants professionnels (place de l’église), mais aussi un vide-greniers des habitants.

place St Georges, place Jeanne d’Arc le bourg Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

The May 8th flea market and garage sale will once again be held in the village of Saint-Paulien: you’ll find professional exhibitors (church square), as well as a residents’ garage sale.

L’événement Brocante et vide greniers de Saint Paulien Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay