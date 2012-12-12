Théâtre en patois salle du cinéma Saint-Paulien

Saint-Paulien

Théâtre en patois

salle du cinéma Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez assister à la représentation de la pièce en patois intitulée L’Ova Mistiriosa (la marmite mystérieuse) jouée par la troupe Les Souvassaïres dirigée par Gérard Roche, en faveur de l’association Opération orange de Sœur Emmanuelle .

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salle du cinéma Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 84 59 18

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English :

Join us for a performance of the patois play L?Ova Mistiriosa (the mysterious pot) by the troupe Les Souvassaïres directed by Gérard Roche, in aid of the association Opération orange de S?ur Emmanuelle .

L’événement Théâtre en patois Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay