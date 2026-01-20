Brocante et vide-greniers La Guerche
Brocante et vide-greniers La Guerche dimanche 6 septembre 2026.
Brocante et vide-greniers
La Guerche Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:30:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
.
La Guerche 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire deniseferrer@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante et vide-greniers La Guerche a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire