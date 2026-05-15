Mesure pour mesure , comédie de Shakespeare La Guerche
Mesure pour mesure , comédie de Shakespeare La Guerche jeudi 30 juillet 2026.
La Guerche
Mesure pour mesure , comédie de Shakespeare
4 Place de la Mairie La Guerche Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Le théâtre du Perron vous invite pour découvrir une pièce de Shakespeare Mesure pour mesure .
Si la pièce a bien des résonances modernes , c’est une comédie que Shakespeare a écrite, et c’est en comédie que l’a montée la troupe pour un moment réjouissant de théâtre, sur réservation.
Le théâtre du Perron vous invite de nouveau à La Guerche, pour découvrir une pièce de Shakespeare Mesure pour mesure .
Le duc de Vienne, fuyant ses responsabilités, a confié la régence à un jeune puritain, Angelo. Exhumant une loi oubliée, Angelo condamne à mort un jeune homme (sa fiancée est enceinte). Isabella, sa sœur, vient plaider sa grâce. Parviendra-t-elle, aidée du duc (déguisé en moine), à exposer la turpitude d’Angelo ? Entre palais et prisons, des personnages hauts en couleurs cherchent leur juste place.
Si la pièce a bien des résonances modernes ( le rôle de la loi, la rumeur, la parole déniée aux femmes), c’est une comédie que Shakespeare a écrite, et c’est en comédie que l’a montée la troupe (une vingtaine d’acteurs et musiciens), pour un moment réjouissant de théâtre, 5 .
4 Place de la Mairie La Guerche 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 02 39 theatreduperron@gmail.com
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English :
The Théâtre du Perron invites you to discover a play by Shakespeare: Measure for Measure .
If the play has modern resonances, it’s a comedy that Shakespeare wrote, and it’s in comedy that the troupe has staged it for a delightful moment of theater, by reservation only.
L’événement Mesure pour mesure , comédie de Shakespeare La Guerche a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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