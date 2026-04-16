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Brocante Gacé

Brocante Gacé mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place du Château

Ville : 61230 Gacé

Département : Orne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Gacé

Brocante

Place du Château Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Vide-greniers en centre-ville de Gacé.

> Emplacement gratuit   .

Place du Château Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24  ville.gace@wanadoo.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Gacé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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