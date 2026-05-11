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Brocante Givarlais Haut-Bocage

Brocante Givarlais Haut-Bocage dimanche 7 juin 2026.

Adresse : bourg de Girvalais

Ville : 03190 Haut-Bocage

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Haut-Bocage

Brocante Givarlais

bourg de Girvalais Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Brocante organisée par le foyer rural.
1,50€ le mètre
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bourg de Girvalais Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 85 03 93 

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English :

Flea market organized by the Foyer Rural.
1.50? per metre

L’événement Brocante Givarlais Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme

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