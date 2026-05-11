Brocante Givarlais Haut-Bocage
Brocante Givarlais Haut-Bocage dimanche 7 juin 2026.
Haut-Bocage
Brocante Givarlais
bourg de Girvalais Haut-Bocage Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Brocante organisée par le foyer rural.
1,50€ le mètre
.
bourg de Girvalais Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 85 03 93
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English :
Flea market organized by the Foyer Rural.
1.50? per metre
L’événement Brocante Givarlais Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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