Informations pratiques

Haimps

Brocante Haimps

Au Parvet Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Amateurs de belles trouvailles, passionnés d’objets anciens ou simples curieux, la brocante vous ouvre ses allées pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !

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Au Parvet Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88 mairie@haimps.fr

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English :

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L’événement Brocante Haimps Haimps a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge