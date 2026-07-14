AGENDA · Haimps
Brocante Haimps Haimps
vendredi 24 juillet 2026 · Haimps
Informations pratiques
Haimps
Brocante Haimps
Au Parvet Haimps Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Amateurs de belles trouvailles, passionnés d’objets anciens ou simples curieux, la brocante vous ouvre ses allées pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !
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Au Parvet Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88 mairie@haimps.fr
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L’événement Brocante Haimps Haimps a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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