Informations pratiques

Haimps

Fête Nationale

Centre bourg Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pique-nique convivial avec un après-midi jeux et convivialité.

En soirée projection de la demi-finale de la coupe du monde.

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Centre bourg Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88 mairie@haimps.fr

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L’événement Fête Nationale Haimps a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge