AGENDA · Haimps
Fête Nationale Haimps
mardi 14 juillet 2026 · Haimps
Informations pratiques
Haimps
Fête Nationale
Centre bourg Haimps Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pique-nique convivial avec un après-midi jeux et convivialité.
En soirée projection de la demi-finale de la coupe du monde.
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Centre bourg Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88 mairie@haimps.fr
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L’événement Fête Nationale Haimps a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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