Haybes

Brocante

Quai de Meuse Haybes Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La brocante se déroulera dès 7h du matin jusqu’à 18h. Alors venez chiner… et pour agrémenter cette journée, des animations musicales sont également prévues à partir de 15h. Buvette et petite restauration sur place. À très bientôt !

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Quai de Meuse Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 25 28 pierre-domine@sfr.fr

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English :

The flea market will run from 7am to 6pm. Come and browse… and to liven up the day, musical entertainment is also planned from 3pm. Refreshments and snacks on site. See you soon!

L’événement Brocante Haybes a été mis à jour le 2026-05-23 par Ardennes Tourisme