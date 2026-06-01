Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch

Brocante Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch

Brocante Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch dimanche 14 juin 2026.

Ville : 18170 Ids-Saint-Roch

Département : Cher

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Ids-Saint-Roch

Brocante Ids Saint Roch

Ids-Saint-Roch Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Brocante Ids Saint Roch
L’UNC Ids Saint Roch, Touchay, Morlac en association avec la Commune d’Ids Saint Roch vous propose une brocante au foyer rural de 6h à 18h. Exposition artisanat local à la salle du foyer rural.   .

Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 09 75 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante Ids Saint Roch

L’événement Brocante Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CHATEAUMEILLANT

À voir aussi à Ids-Saint-Roch (Cher)