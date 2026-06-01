Brocante Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch
Brocante Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch dimanche 14 juin 2026.
Ids-Saint-Roch
Brocante Ids Saint Roch
Ids-Saint-Roch Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Brocante Ids Saint Roch
L’UNC Ids Saint Roch, Touchay, Morlac en association avec la Commune d’Ids Saint Roch vous propose une brocante au foyer rural de 6h à 18h. Exposition artisanat local à la salle du foyer rural. .
Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 09 75 20
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Brocante Ids Saint Roch
L’événement Brocante Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CHATEAUMEILLANT
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