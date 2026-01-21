Soirée dansante du foyer rural Ids-Saint-Roch

Soirée dansante du foyer rural

Soirée dansante du foyer rural Ids-Saint-Roch samedi 24 octobre 2026.

Soirée dansante du foyer rural

Ids-Saint-Roch Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Soirée festive et dansante
Le foyer rural d’Ids Saint Roch organise une soirée dansante   .

Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 53 73 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive and dancing evening

L’événement Soirée dansante du foyer rural Ids-Saint-Roch a été mis à jour le 2026-01-21 par OT CHATEAUMEILLANT