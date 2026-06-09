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Brocante Jarny

Brocante Jarny

Brocante Jarny dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 48 rue de verdun

Ville : 54800 Jarny

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jarny

Brocante

48 rue de verdun Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

1ère brocante organisée par Jarny Ensemble
Sur réservation
Restauration sur placeTout public
0  .

48 rue de verdun Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 66 11 85  contact@jarny-ensemble.fr

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English :

1st flea market organized by Jarny Ensemble
On reservation
Catering on site

L’événement Brocante Jarny a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL

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