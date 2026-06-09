Jarny

Brocante

48 rue de verdun Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

1ère brocante organisée par Jarny Ensemble

Sur réservation

Restauration sur placeTout public

0 .

48 rue de verdun Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 66 11 85 contact@jarny-ensemble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st flea market organized by Jarny Ensemble

On reservation

Catering on site

L’événement Brocante Jarny a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL