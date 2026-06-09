Brocante Jarny
Brocante Jarny dimanche 5 juillet 2026.
Jarny
Brocante
48 rue de verdun Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
1ère brocante organisée par Jarny Ensemble
Sur réservation
Restauration sur placeTout public
0 .
48 rue de verdun Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 66 11 85 contact@jarny-ensemble.fr
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English :
1st flea market organized by Jarny Ensemble
On reservation
Catering on site
L’événement Brocante Jarny a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL
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