Brocante La Roche-Jaudy
Brocante La Roche-Jaudy dimanche 21 juin 2026.
La Roche-Jaudy
Brocante
Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Brocante du Comité de Saint Antoine. Exposition de tracteurs anciens. Petite restauration sur place. .
Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 74 93 48
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English :
L’événement Brocante La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose