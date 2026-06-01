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Brocante La Roche-Jaudy

Brocante La Roche-Jaudy dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Pommerit-Jaudy

Ville : 22450 La Roche-Jaudy

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

La Roche-Jaudy

Brocante

Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Brocante du Comité de Saint Antoine. Exposition de tracteurs anciens. Petite restauration sur place.   .

Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 74 93 48 

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English :

L’événement Brocante La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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