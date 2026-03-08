Brocante Landrichamps

Brocante

Elle est belle et annonce les beaux jours, la brocante de Landrichamps est de retour ! Buvette et snack sur place. Nous vous attendons nombreux ! Bon à savoir pour ceux désirant participer en tant qu’exposants Renseignements et inscriptions par mail: landrichampsloisirs08@gmail.com Par téléphone le 24 avril de 9h à 13h et le 30 avril de 14h à 20h au 06 74 33 78 82 Emplacement 2€ 5 mètres.

The Landrichamps flea market is back! Refreshments and snacks on site. We look forward to seeing you there! Good to know for those wishing to participate as exhibitors: Information and registration by e-mail: landrichampsloisirs08@gmail.com By telephone: April 24 from 9am to 1pm and April 30 from 2pm to 8pm on 06 74 33 78 82 Space 2? 5 meters.

