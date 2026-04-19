Loriges

Brocante

Coeur de village Loriges Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Brocante, marche, vente de plants, chasse aux œufs, restauration et buvette.

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Coeur de village Loriges 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 66 12

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English :

Flea market, walk, plant sale, egg hunt, catering and refreshments.

L’événement Brocante Loriges a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule