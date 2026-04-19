Brocante Loriges
Brocante Loriges dimanche 26 avril 2026.
Loriges
Brocante
Coeur de village Loriges Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Brocante, marche, vente de plants, chasse aux œufs, restauration et buvette.
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Coeur de village Loriges 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 66 12
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English :
Flea market, walk, plant sale, egg hunt, catering and refreshments.
L’événement Brocante Loriges a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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