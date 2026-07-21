AGENDA · Eygurande-et-Gardedeuil
Brocante-marché de producteurs Eygurande-et-Gardedeuil
dimanche 18 octobre 2026 · Eygurande-et-Gardedeuil
Informations pratiques
Eygurande-et-Gardedeuil
Brocante-marché de producteurs
Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Brocante, marché des producteurs, véhicules anciens, buvette, restauration rapide, 1,50 € le m. 06 36 79 49 26 .
Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 49 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante-marché de producteurs
L’événement Brocante-marché de producteurs Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-07-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Eygurande-et-Gardedeuil (Dordogne)
- Concert Si Dolce Route de la Chapelle Eygurande-et-Gardedeuil 2 août 2026
- Master Class de violoncelle Route de la Chapelle Eygurande-et-Gardedeuil 29 août 2026
- Concert de violoncelle par les élèves de Vincent Noblesse Route de la Chapelle Eygurande-et-Gardedeuil 30 août 2026
- Itinéraires musiques et poésies du Monde Route de la Chapelle Eygurande-et-Gardedeuil 13 septembre 2026