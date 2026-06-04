Concert de violoncelle par les élèves de Vincent Noblesse Route de la Chapelle Eygurande-et-Gardedeuil
Concert de violoncelle par les élèves de Vincent Noblesse Route de la Chapelle Eygurande-et-Gardedeuil dimanche 30 août 2026.
Eygurande-et-Gardedeuil
Concert de violoncelle par les élèves de Vincent Noblesse
Route de la Chapelle Chapelle de Gardedeuilh Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concert de violoncelle- Proposé par les élèves suite à la Master Class du 29 août à 17h à la Chapelle de Gardedeuilh. Entrée au chapeau
Les Amis de La Chapelle de Gardedeuilh 06 79 02 27 28 .
Route de la Chapelle Chapelle de Gardedeuilh Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 02 27 28
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English : Concert de violoncelle par les élèves de Vincent Noblesse
L’événement Concert de violoncelle par les élèves de Vincent Noblesse Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord
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