Itinéraires musiques et poésies du Monde Route de la Chapelle Eygurande-et-Gardedeuil dimanche 13 septembre 2026.

Eygurande-et-Gardedeuil

Itinéraires musiques et poésies du Monde

Route de la Chapelle Chapelle de Gardedeuilh Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Itinéraires musiques et poésies du Monde proposées par Vincent Noblesse au violoncelle accompagné de poèmes lus dans leurs langues d’origine (grec, persan, japonais, anglais…par Guy Simon à 17h à la Chapelle de Gardedeuilh. Entrée au chapeau 06 79 02 27 28 .

Route de la Chapelle Chapelle de Gardedeuilh Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 02 27 28

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English : Itinéraires musiques et poésies du Monde

L’événement Itinéraires musiques et poésies du Monde Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord