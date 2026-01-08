Brocante Moutiers-au-Perche
Brocante Moutiers-au-Perche dimanche 14 juin 2026.
Brocante
Le Bourg Moutiers-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Brocante dans les rues du village de Moutiers-au-Perche organisé par la commune de Moutiers-au-Perche. .
Le Bourg Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 91 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante
L’événement Brocante Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CdC Coeur du Perche