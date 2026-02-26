Moutiers-au-Trail Moutiers-au-Perche
Moutiers-au-Trail Moutiers-au-Perche samedi 13 juin 2026.
Moutiers-au-Perche
Moutiers-au-Trail
Place de la salle rurale Moutiers-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
4 parcours éco-responsables, trail et marche qui vous feront découvrir les collines du Perche autour de Moutiers-au-Perche (enfants 1 km, marche 8 km & trails 10 km & 20 km).
Une organisation de l’association La Foulée de Mounette dont l’objectif est de soutenir la recherche contre le cancer du sein.
Pratique sur inscription https://moutiersautrail.fr/ .
Place de la salle rurale Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie
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English : Moutiers-au-Trail
L’événement Moutiers-au-Trail Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CdC Coeur du Perche
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