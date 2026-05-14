Concert Festival Nomade du Perche Moutiers-au-Perche
Concert Festival Nomade du Perche Moutiers-au-Perche vendredi 12 juin 2026.
Moutiers-au-Perche
Concert Festival Nomade du Perche
Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre du Festival Nomade du Perche, Nemekhbayar Yadmaa & Battungalag Putevdorj vous invitent à découvrir la musique traditionnelle mongole.
Pratique en l’église Notre Dame du Mont Harou, en partenariat avec l’association Orgue et Patrimoine Monastériens . .
Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Festival Nomade du Perche
L’événement Concert Festival Nomade du Perche Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Moutiers-au-Perche (Orne)
- 34ème concert de l’Ascension Moutiers-au-Perche 14 mai 2026
- Moutiers-au-Trail Moutiers-au-Perche 13 juin 2026
- Brocante Moutiers-au-Perche 14 juin 2026
- Soirée grillades Salle polyvalente Moutiers-au-Perche 18 juillet 2026