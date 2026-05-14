Moutiers-au-Perche

Concert Festival Nomade du Perche

Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre du Festival Nomade du Perche, Nemekhbayar Yadmaa & Battungalag Putevdorj vous invitent à découvrir la musique traditionnelle mongole.

Pratique en l’église Notre Dame du Mont Harou, en partenariat avec l’association Orgue et Patrimoine Monastériens . .

Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie

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English : Concert Festival Nomade du Perche

L’événement Concert Festival Nomade du Perche Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CdC Coeur du Perche