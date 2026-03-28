Ciné-Concert Festival Nomade du Perche Rémalard Rémalard en Perche
Ciné-Concert Festival Nomade du Perche Rémalard Rémalard en Perche vendredi 12 juin 2026.
Rémalard en Perche
Ciné-Concert Festival Nomade du Perche
Rémalard Moulin de Boiscorde Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le pays invité d’honneur de cette deuxième édition sera la Mongolie. Partez à la découverte d’un peuple libre et ancestral, entre steppes infinies, chants diphoniques et traditions nomades millénaires.
Ouverture du festival vendredi 12 juin à 20h30 à l’Espace Octave Mirbeau à Rémalard avec un Ciné-Concert.
Projection du film Si seulement je pouvais hiberner (entrée 15€).
Samedi 13 juin et dimanche 14 juin, le Moulin de Boiscorde devient un lieu de rencontre.
Plus d’informations sur http://www.festival-nomade-du-perche.fr/ .
Rémalard Moulin de Boiscorde Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 20 14 43 63
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English : Ciné-Concert Festival Nomade du Perche
L’événement Ciné-Concert Festival Nomade du Perche Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CdC Coeur du Perche
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