Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Thème La Vue avec Quiz pour les enfants.

Visite libre tous les après-midis de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis). .

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com

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English : Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CdC Coeur du Perche