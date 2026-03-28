Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche
Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche vendredi 5 juin 2026.
Rémalard en Perche
Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle
Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Thème La Vue avec Quiz pour les enfants.
Visite libre tous les après-midis de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis). .
Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com
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English : Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CdC Coeur du Perche
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