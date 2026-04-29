Rendez-vous au Jardin la Petite Rochelle à Rémalard dans le Perche qui fête ses 50 ans ! Jardin la Petite Rochelle Rémalard en Perche 6 et 7 juin Tarif : 7,50 € – gratuit pour les – de 12 ans

Ouverture exceptionnelle du Jardin La Petite Rochelle, un jardin d’artiste & de collections botaniques, qui fête ses 50 ans et participe à l’événement national «Rendez-vous aux jardins»

### **Dix Jardins dans un Jardin …**

Créé en 1976, par Hélène d’Andlau, artiste et poète, avec la complicité de son oncle le prince Peter Wolkonsky, créateur du jardin de Kerdalo en Bretagne, le jardin de la Petite Rochelle a été conçu comme une succession de dix jardins d’inspiration, d’atmosphère et de compositions différentes où la richesse botanique contribue pour beaucoup à l’intérêt de l’ensemble.

**Laurence de Bonneval, fille de la créatrice du jardin, et les jardiniers du domaine, vous guideront tout au long de ce parcours initiatique, riche en surprises et curiosités botaniques rares.**

On chemine d’espaces densément plantés, chambres de verdure et ambiances plus ouvertes, ponctués d’une dizaine de bassins, rubans d’eau, pièce d’eau en étoile… qui reflètent l’humeur du ciel et l’esprit du jardin. Des « folies » architecturales, telles que fontaines, grotte, sculptures, « Jeu de Dames » grandeur nature … sont autant d’effets de surprises et de rencontres insolites à découvrir.

**Le jardin a été nommé par le CCVS protecteur du Patrimoine végétal pour un arbre rare des forêts de Chine, Emmenopterys henryi, introduit en Europe au début du XXe siècle.** Sa particularité, une floraison belle mais aléatoire qui peut n’intervenir qu’au bout de 100 ans ! Parmi les nombreuses collections du jardin, celle des Cor nus à grandes bractées a aussi été enregistrée au CCVS. Ces espèces et cultivars, une cinquantaine, proviennent d’Amérique (C. florida, C. nuttallii) et d’Asie (C. capitata, C. kousa, C. honkongensis).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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https://la-petite-rochelle.fr/

Jardin la Petite Rochelle 22 rue du Prieuré – 61110 Rémalard en Perche Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne



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