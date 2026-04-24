Animation jeune public : quiz sur le thème de la vue, Jardin de La Petite Rochelle, Rémalard en Perche

Animation jeune public : quiz sur le thème de la vue 5 – 7 juin Jardin de La Petite Rochelle Orne

7,5€, gratuit enfants, prévoir stylo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous distribuerons un questionnaire aux enfants accompagnés de leurs parents sur le thème de La Vue. Le questionnaire devra être remis à l’accueil pour vérification.

Jardin de La Petite Rochelle 22 rue du Prieuré, 61110 Rémalard en Perche Rémalard en Perche 61110 Rémalard Orne Normandie 06 03 54 34 15 https://la-petite-rochelle.fr/ https://www.instagram.com/lapetiterochellejardin/ Le Jardin de la Petite Rochelle est un jardin d’artiste et une collection botanique s’étendant sur un hectare et demi. Il comprend dix jardins, chacun possédant une atmosphère particulière. On y trouve des étangs et des fontaines, ainsi que des collections de magnolias et de cornouillers. Le jardin est particulièrement réputé pour sa diversité d’espèces. Le parking se trouve en face du jardin

Nous distribuerons un questionnaire aux enfants accompagnés de leurs parents sur le thème de La Vue. Le questionnaire devra être remis à l’accueil pour vérification.

© Laurence de Bonneval