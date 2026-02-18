Place en lumières Rémalard Rémalard en Perche

Place en lumières

Rémalard Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-05-30 21:45:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A la tombée de la nuit, la place de Rémalard s’illumine et se raconte…

Venez prendre place au cœur d’un dispositif sonore et lumineux qui vous fera remonter dans le temps place des Halles, place du Marché, place du Général de Gaulle…

La place de Rémalard a porté différents noms mais a toujours été le centre nerveux et économique de la ville. Les uns après les autres, les commerces se racontent, et les souvenirs reviennent grâce aux témoignages de habitants. .

Rémalard Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

