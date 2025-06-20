Festival Jeunesse Tout Courts 10ème édition Rémalard Rémalard en Perche
Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07
2026-06-05
Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout Courts est un festival international de films de courts métrages sur le thème de la jeunesse qui se déroule à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche.
En savoir + http://jeunesse-tout-courts.com .
