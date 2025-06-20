Festival Jeunesse Tout Courts 10ème édition Rémalard Rémalard en Perche

Festival Jeunesse Tout Courts 10ème édition

Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout Courts est un festival international de films de courts métrages sur le thème de la jeunesse qui se déroule à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche.

En savoir + http://jeunesse-tout-courts.com .

Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr

English : Festival Jeunesse Tout Courts 10ème édition

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Jeunesse Tout Courts 10ème édition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CdC Coeur du Perche