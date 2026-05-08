Rémalard en Perche

Rallye des familles

Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le rallye des familles est un événement ouvert à tous, gratuit et pensé pour partager un vrai moment ensemble.

Départ libre entre 13h et 14h30 sur la voie verte à côté de l’église de Bellou-sur-Huisne 2 parcours pédestres au choix 5 km ou 2,4 km, ponctués d’animations et jeux tout au long du chemin. Un moment à la fois ludique, convivial et enrichissant, pour petits et grands. À l’arrivée buvette à la ludothèque.

Un événement organisé par la communauté de communes Coeur du Perche et en collaboration avec Théraperche, EmmaParenthèse, Géraldine Schuman, Le Passage Médiathèque, La mission locale, crèche Per’Chouette, la ferme Courpotin, les francas. .

Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 81 80 32 39 petite.enfance@coeurduperche.fr

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English : Rallye des familles

L’événement Rallye des familles Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CdC Coeur du Perche