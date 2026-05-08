Rallye des familles Rémalard en Perche
Rallye des familles Rémalard en Perche samedi 6 juin 2026.
Rémalard en Perche
Rallye des familles
Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le rallye des familles est un événement ouvert à tous, gratuit et pensé pour partager un vrai moment ensemble.
Départ libre entre 13h et 14h30 sur la voie verte à côté de l’église de Bellou-sur-Huisne 2 parcours pédestres au choix 5 km ou 2,4 km, ponctués d’animations et jeux tout au long du chemin. Un moment à la fois ludique, convivial et enrichissant, pour petits et grands. À l’arrivée buvette à la ludothèque.
Un événement organisé par la communauté de communes Coeur du Perche et en collaboration avec Théraperche, EmmaParenthèse, Géraldine Schuman, Le Passage Médiathèque, La mission locale, crèche Per’Chouette, la ferme Courpotin, les francas. .
Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 81 80 32 39 petite.enfance@coeurduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye des familles
L’événement Rallye des familles Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Exposition de Bruno Schiepan à l’Atelier du Peu Rémalard Rémalard en Perche 16 mai 2026
- Place en Lumières Rémalard Rémalard en Perche 30 mai 2026
- Festival Jeunesse Tout Courts 10ème édition Rémalard Rémalard en Perche 4 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 5 juin 2026
- Animation jeune public : quiz sur le thème de la vue, Jardin de La Petite Rochelle, Rémalard en Perche 5 juin 2026