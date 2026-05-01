Jardin de la Petite Rochelle Spécial Fête des mères Rémalard Rémalard en Perche
Jardin de la Petite Rochelle Spécial Fête des mères Rémalard Rémalard en Perche dimanche 31 mai 2026.
Rémalard en Perche
Jardin de la Petite Rochelle Spécial Fête des mères
Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
À l’occasion de la fête des mères, le jardin de la Petite Rochelle vous propose des rafraîchissements (de 15h à 18h) pour un moment de détente sous leur arbre rare Emmenopterys Henryi (Label CCVS Gardien du Patrimoine Vivant) payant.
Et pourquoi pas offrir une carte cadeau d’un montant de 20€ ? qui permet de visiter le jardin pendant toute la saison d’ouverture 2026.
Pratique au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis). .
Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com
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English : Jardin de la Petite Rochelle Spécial Fête des mères
L’événement Jardin de la Petite Rochelle Spécial Fête des mères Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CdC Coeur du Perche
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