Expérience Pépite au Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Expérience Pépite au Jardin de la Petite Rochelle

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Des expériences poétiques autour de l’aquarelle, invitant à ralentir, observer et ressentir les petits instants du vivant. La création d’ un moment suspendu au cœur du jardin, où chacun pourrait se laisser guider dans une parenthèse sensible observer une fleur, une lumière, un détail, puis en garder une trace à travers la peinture, dans une approche douce, accessible et profondément ancrée dans le lieu.

Pratique matériel fourni et collation sur place. Sur réservation. .

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com

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English : Expérience Pépite au Jardin de la Petite Rochelle

L’événement Expérience Pépite au Jardin de la Petite Rochelle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CdC Coeur du Perche