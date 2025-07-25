Le Destin Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Le Destin Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-06-12 20:30:00

2026-06-12

Drame de Youssef Chahine.

Au XIIe siècle, en Andalousie, le calife El-Mansur aidé par une secte islamiste, promulgue l’autodafé des

ouvrages de son conseiller Averoes afin de s’attirer les faveurs des intégristes. Désireux de sauver les pensées

du philosophe, ses disciples et proches décident d’en réaliser des copies et de les transmettre par-delà les

frontières. Un tableau joyeux et coloré de l’Andalousie arabe du XIIe siècle, mais aussi une peinture impitoyable de la violence politique déguisée en pureté religieuse.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans). .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

