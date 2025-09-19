Festival Nomade du Perche Rémalard Rémalard en Perche

Rémalard Moulin de Boiscorde Rémalard en Perche Orne

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-14

2026-06-12

L’invité d’honneur de cette deuxième édition sera la Mongolie.

Partez à la découverte d’un peuple libre et ancestrral, entre steppes infinies, chants diphoniques et traditions nomades millénaires. .

+33 6 20 14 43 63

