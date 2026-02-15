Brocante Neuilly-le-Réal
Brocante Neuilly-le-Réal lundi 25 mai 2026.
Brocante
Centre-ville Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Brocante vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes.
Centre-ville Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 79 16 47
English :
Brocante vide-greniers organized by the Comité des Fêtes.
L’événement Brocante Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-02-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région