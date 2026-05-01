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Exposition de peintures Neuilly-le-Réal

Exposition de peintures Neuilly-le-Réal samedi 23 mai 2026.

Adresse : Salle Gabrielle d'Estrées

Ville : 03340 Neuilly-le-Réal

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Neuilly-le-Réal

Exposition de peintures

Salle Gabrielle d’Estrées Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez les œuvres variées de l’Atelier de la Sonnante lors d’une exposition colorée. Une immersion artistique accessible à tous.
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Salle Gabrielle d’Estrées Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 88 29  at-sonnante@orange.fr

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English :

Discover the varied works of Atelier de la Sonnante in a colorful exhibition. An artistic immersion accessible to all.

L’événement Exposition de peintures Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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