Exposition de peintures Neuilly-le-Réal
Exposition de peintures Neuilly-le-Réal samedi 23 mai 2026.
Neuilly-le-Réal
Exposition de peintures
Salle Gabrielle d’Estrées Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez les œuvres variées de l’Atelier de la Sonnante lors d’une exposition colorée. Une immersion artistique accessible à tous.
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Salle Gabrielle d’Estrées Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 88 29 at-sonnante@orange.fr
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English :
Discover the varied works of Atelier de la Sonnante in a colorful exhibition. An artistic immersion accessible to all.
L’événement Exposition de peintures Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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