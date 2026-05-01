Neuilly-le-Réal

Exposition de peintures

Salle Gabrielle d’Estrées Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez les œuvres variées de l’Atelier de la Sonnante lors d’une exposition colorée. Une immersion artistique accessible à tous.

.

Salle Gabrielle d’Estrées Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 88 29 at-sonnante@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the varied works of Atelier de la Sonnante in a colorful exhibition. An artistic immersion accessible to all.

L’événement Exposition de peintures Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région