Après-midi escape game Bibliothèque Neuilly-le-Réal

Neuilly-le-Réal

Après-midi escape game

Bibliothèque 16 place de la Mairie Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Venez aider Ugo et Eva dans leur voyage à la découverte de l’Union européenne, rendez-vous à la bibliothèque de Neuilly-le-Réal.

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Bibliothèque 16 place de la Mairie Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 89 13

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English :

Come and help Ugo and Eva on their journey to discover the European Union, at the Neuilly-le-Réal library.

L’événement Après-midi escape game Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région