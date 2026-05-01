Après-midi escape game Bibliothèque Neuilly-le-Réal
Après-midi escape game Bibliothèque Neuilly-le-Réal mercredi 20 mai 2026.
Neuilly-le-Réal
Après-midi escape game
Bibliothèque 16 place de la Mairie Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Venez aider Ugo et Eva dans leur voyage à la découverte de l’Union européenne, rendez-vous à la bibliothèque de Neuilly-le-Réal.
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Bibliothèque 16 place de la Mairie Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 89 13
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English :
Come and help Ugo and Eva on their journey to discover the European Union, at the Neuilly-le-Réal library.
L’événement Après-midi escape game Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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