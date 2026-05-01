Brocante Nouziers
Brocante Nouziers samedi 22 août 2026.
Nouziers
Brocante
Nouziers Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Brocante
22 Août
–> Comité des fêtes .
Nouziers 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 70 40 75
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English : Brocante
L’événement Brocante Nouziers a été mis à jour le 2026-05-01 par Creuse Tourisme
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