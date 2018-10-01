Nouziers

Marché de Noël

Nouziers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Marché de Noël

10h à 18h

Sous chapiteaux

avec repas le midi

–> Comité des fêtes .

Nouziers 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 70 40 75

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Nouziers a été mis à jour le 2026-05-01 par Portes de la Creuse en Marche