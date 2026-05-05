Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition Rue du Parc Orbais-l’Abbaye
Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition Rue du Parc Orbais-l’Abbaye dimanche 2 août 2026.
Orbais-l’Abbaye
Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition
Rue du Parc Centre village Orbais-l’Abbaye Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Rendez-vous incontournable de l’été, la Brocante d’Orbais-l’Abbaye revient pour sa 49ème édition, le dimanche 2 août 2026 ! Toute la journée, la Rue du Parc se transforme en un marché aux trésors où chineurs confirmés et curieux du dimanche pourront flâner à la recherche de la belle affaire.
Meubles anciens, vaisselle, livres, jouets, vêtements et objets de toutes sortes… il y en aura pour tous les goûts dans une ambiance conviviale, au cœur du village.
De 7h à 18h, restauration sur place avec buvette et snacks pour passer une journée complète dans la bonne humeur. .
Rue du Parc Centre village Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 75 32 77 38
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English : Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition
L’événement Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne