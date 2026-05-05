Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition Rue du Parc Orbais-l’Abbaye

Orbais-l’Abbaye

Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition

Rue du Parc Centre village Orbais-l’Abbaye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Tout public

Rendez-vous incontournable de l’été, la Brocante d’Orbais-l’Abbaye revient pour sa 49ème édition, le dimanche 2 août 2026 ! Toute la journée, la Rue du Parc se transforme en un marché aux trésors où chineurs confirmés et curieux du dimanche pourront flâner à la recherche de la belle affaire.

Meubles anciens, vaisselle, livres, jouets, vêtements et objets de toutes sortes… il y en aura pour tous les goûts dans une ambiance conviviale, au cœur du village.

De 7h à 18h, restauration sur place avec buvette et snacks pour passer une journée complète dans la bonne humeur. .

Rue du Parc Centre village Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 75 32 77 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition

L’événement Brocante Orbais-l’Abbaye 49ème édition Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne