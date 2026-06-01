Pays d’Orbais, exposition de photographie, Maison Arts et Patrimoine, Orbais-l’Abbaye

Pays d’Orbais, exposition de photographie 18 – 20 septembre Maison Arts et Patrimoine Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographie

« Pays d’Orbais »

L’exposition de photographie intitulé « Pays d’Orbais » est un travail original réalisé par le photographe Thomas Bilanges sur le patrimoine paysager et architectural d’Orbais l’Abbaye et de ses proches environs.

L’objectif de cet événement est de revisiter le patrimoine local par des techniques de photo ancienne en hommage aux prémices de la photographie. L’exposition présente une vingtaine de photographies noir et blanc réalisées spécifiquement pour les Journées du Patrimoine 2026 et le coup d’envoi du Bicentenaire de la Photographie. Les photographies sont entièrement réalisées par l’auteur (de la prise de vues aux tirages d’exposition) à partir de procédés exclusivement argentiques. A l’heure du déferlement des images numériques ou de celles aujourd’hui générées par l’IA, le parti-pris de Thomas Bilanges est de redonner à la photographie argentique ses lettres de noblesse en clin d’oeil, lors du Bicentenaire de la photographie. Cette exposition souhaite ainsi rendre hommage aux premiers temps de la photographie : elle se veut un éloge de la lenteur et des hasards qui viennent se fixer dans la matérialité de l’épreuve photographique. Le patrimoine naturel d’Orbais sera ainsi revisité à l’aune de cette approche volontairement rudimentaire et dépouillé.

Le thème 2026 des Journées du Patrimoine – Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – apportera une densité supplémentaire à cet art de la capture du temps et de son obstination à vouloir en fixer le passage.

Auteur-Photographe, Thomas Bilanges poursuit à travers cette exposition, un travail photographique personnel où les images deviennent des espaces contemplatifs et imaginaires. Il y privilégie les correspondances qui peuvent se produire dans le réel ou dans les relations que l’humain tisse avec son environnement.

Maison Arts et Patrimoine 2 place Jehan d’Orbais 51270 Orbais l’Abbaye Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 (0)3 26 53 88 05 https://orbaislabbaye.fr/ Cette maison qui compte parmi les plus anciennes du village d’Orbais l’Abbaye a été restaurée avec l’aide du Fonds européen de développement régional et inaugurée à l’automne 2024. Espace polyvalent dédié aux échanges et à la culture, la Maison Arts et Patrimoine a accueilli depuis deux ans diverses expositions de peinture et de sculpture. Parking disponible sur la place Jehan d’Orbais.

Exposition de photographie

©Thomas Bilanges