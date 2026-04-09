Brocante Orval Orval
Brocante Orval Orval dimanche 24 mai 2026.
Orval
Brocante Orval
Avenue de Sully Orval Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Organisée par Orval Braderie et Orval Initiatives
Placement selon ordre d’arrivée. Tarif 5€ les 5 m linéaires. Buvette restauration sucrée et salée, frites barbecue. Entrée par l’Avenue de Sully .
Avenue de Sully Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 86 36 13
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English :
Organized by Orval Braderie and Orval Initiatives
L’événement Brocante Orval Orval a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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