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Brocante Orval Orval

Brocante Orval Orval

Brocante Orval Orval dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Avenue de Sully

Ville : 18200 Orval

Département : Cher

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Orval

Brocante Orval

Avenue de Sully Orval Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Organisée par Orval Braderie et Orval Initiatives
Placement selon ordre d’arrivée. Tarif 5€ les 5 m linéaires. Buvette restauration sucrée et salée, frites barbecue. Entrée par l’Avenue de Sully   .

Avenue de Sully Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 86 36 13 

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English :

Organized by Orval Braderie and Orval Initiatives

L’événement Brocante Orval Orval a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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