Brocante Oust-Marest
Brocante Oust-Marest vendredi 8 mai 2026.
Oust-Marest
Brocante
Oust-Marest Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
Brocante pendant la Fête locale.
Organisé par l’AAOM.
Brocante pendant la Fête locale.
Organisé par l’AAOM. .
Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 85 18 76 69
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English :
Flea market during the Fête locale.
Organized by the AAOM.
L’événement Brocante Oust-Marest a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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