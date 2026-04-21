Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Oust-Marest

Brocante Oust-Marest vendredi 8 mai 2026.

Ville : 80460 Oust-Marest

Département : Somme

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Oust-Marest

Brocante

Oust-Marest Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-08

Brocante pendant la Fête locale.
Organisé par l’AAOM.
Brocante pendant la Fête locale.
Organisé par l’AAOM.   .

Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 85 18 76 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market during the Fête locale.
Organized by the AAOM.

L’événement Brocante Oust-Marest a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS

À voir aussi à Oust-Marest (Somme)