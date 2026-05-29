Brocante Pleurs
Brocante Pleurs dimanche 30 août 2026.
Pleurs
Brocante
place du village et rues adjacentes Pleurs Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Tout public
Vente d’objets de particuliers et professionnels et exposition de vieilles voitures. Buvette et restauration sur place. .
place du village et rues adjacentes Pleurs 51230 Marne Grand Est +33 6 73 52 11 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante
L’événement Brocante Pleurs a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne
À voir aussi à Pleurs (Marne)
- Marché de noël Pleurs 13 décembre 2026