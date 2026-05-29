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Brocante Pleurs

Brocante Pleurs dimanche 30 août 2026.

Adresse : place du village et rues adjacentes

Ville : 51230 Pleurs

Département : Marne

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Pleurs

Brocante

place du village et rues adjacentes Pleurs Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Tout public
Vente d’objets de particuliers et professionnels et exposition de vieilles voitures. Buvette et restauration sur place.   .

place du village et rues adjacentes Pleurs 51230 Marne Grand Est +33 6 73 52 11 25 

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English : Brocante

L’événement Brocante Pleurs a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne

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