Pleurs

Brocante

place du village et rues adjacentes Pleurs Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Tout public

Vente d’objets de particuliers et professionnels et exposition de vieilles voitures. Buvette et restauration sur place. .

place du village et rues adjacentes Pleurs 51230 Marne Grand Est +33 6 73 52 11 25

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English : Brocante

L’événement Brocante Pleurs a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne