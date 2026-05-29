Marché de noël Pleurs
Marché de noël Pleurs dimanche 13 décembre 2026.
Pleurs
Marché de noël
Salle de la Laiterie Pleurs Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 08:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Tout public
Marché gastronomique et artisanal couvert. Entrée gratuite. .
Salle de la Laiterie Pleurs 51230 Marne Grand Est +33 6 73 52 11 25
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English : Marché de noël
L’événement Marché de noël Pleurs a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne