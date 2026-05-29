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Marché de noël Pleurs

Marché de noël Pleurs dimanche 13 décembre 2026.

Adresse : Salle de la Laiterie

Ville : 51230 Pleurs

Département : Marne

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Pleurs

Marché de noël

Salle de la Laiterie Pleurs Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 08:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Tout public
Marché gastronomique et artisanal couvert. Entrée gratuite.   .

Salle de la Laiterie Pleurs 51230 Marne Grand Est +33 6 73 52 11 25 

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English : Marché de noël

L’événement Marché de noël Pleurs a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne