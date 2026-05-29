Pleurs

Marché de noël

Salle de la Laiterie Pleurs Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 08:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Tout public

Marché gastronomique et artisanal couvert. Entrée gratuite. .

Salle de la Laiterie Pleurs 51230 Marne Grand Est +33 6 73 52 11 25

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English : Marché de noël

L’événement Marché de noël Pleurs a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne