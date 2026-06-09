Paimpol

Brocante Plounez

Salle des fêtes Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association Bevañ e Plounez vous invite à sa brocante annuelle. Informations Exposants: 3 euros le mètre, exposants en alimentaire refusés, à partir de 7 heures. .

Salle des fêtes Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 26 93 76

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English :

L’événement Brocante Plounez Paimpol a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol