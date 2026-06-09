Brocante Plounez Paimpol
Brocante Plounez Paimpol dimanche 5 juillet 2026.
Paimpol
Brocante Plounez
Salle des fêtes Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association Bevañ e Plounez vous invite à sa brocante annuelle. Informations Exposants: 3 euros le mètre, exposants en alimentaire refusés, à partir de 7 heures. .
Salle des fêtes Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 26 93 76
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English :
L’événement Brocante Plounez Paimpol a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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