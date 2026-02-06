Brocante P’Tits d’Aymon Bogny-sur-Meuse
Brocante P’Tits d’Aymon Bogny-sur-Meuse dimanche 6 septembre 2026.
Brocante P’Tits d’Aymon
Quartier de Levrezy Bogny-sur-Meuse Ardennes
Tarif : – –
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Agréable brocante en bord de Meuse avec vue sur les 4 fils Aymonanimations jeux pour enfants restauration et buvette sur placeAnimation disco sunlight, présence de duo nostalgie2€ le mètre
Quartier de Levrezy Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 94 20
English :
Pleasant flea market on the banks of the Meuse with a view of the 4 fils Aymonanimations games for children catering and refreshment bar on siteAnimation disco sunlight, presence of duo nostalgie2? per metre
