Brocante P’Tits d’Aymon

Quartier de Levrezy Bogny-sur-Meuse Ardennes

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Agréable brocante en bord de Meuse avec vue sur les 4 fils Aymonanimations jeux pour enfants restauration et buvette sur placeAnimation disco sunlight, présence de duo nostalgie2€ le mètre

Quartier de Levrezy Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 94 20

English :

Pleasant flea market on the banks of the Meuse with a view of the 4 fils Aymonanimations games for children catering and refreshment bar on siteAnimation disco sunlight, presence of duo nostalgie2? per metre

L’événement Brocante P’Tits d’Aymon Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme