Les Ulteam légendes 2

Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

PRÊTS À DEVENIR DES LÉGENDES ? Après une première édition où vous avez explosé vos limites (et quelques lacets), Les Ulteam Légendes reviennent pour leur 2ème édition !En solo ou en équipe, venez écrire la suite de l’histoire…2026 attend ses nouveaux héros, ses guerrier(e)s du dénivelé, ses conquérants des sentiers ! Que vous soyez venus pour le fun, le défi, ou juste pour dire “j’y étais”… cette édition s’annonce plus folle, plus épique, plus légendaire 19-20 Septembre 2026Bogny sur Meuse 08Les inscriptions arrivent … préparez-vous à entrer dans la légende !

.

Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est

English :

READY TO BECOME LEGENDS? After a first edition where you exploded your limits (and a few laces), Les Ulteam Légendes is back for its 2nd edition! Solo or as a team, come and write the rest of the story?2026 awaits its new heroes, its warriors of the uneven, its conquerors of the trails! Whether you’ve come for the fun, the challenge, or just to say ?I was there? this edition promises to be crazier, more epic, more legendary September 19-20, 2026Bogny sur Meuse 08Registrations are coming in? get ready to enter the legend!

L’événement Les Ulteam légendes 2 Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-11-26 par Ardennes Tourisme