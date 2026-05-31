Brocante quartier Saint Jacques, Maison de la citoyenneté, Grande-Synthe

Brocante quartier Saint Jacques 22 – 29 juin Maison de la citoyenneté Nord

5€ sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T14:00:00+02:00 – 2026-06-29T17:00:00+02:00

Manifestation : Brocante quartier St Jacques

Date : Dimanche 13 septembre 2026

Organisateur : APE Chabrier, ALAIR, Anciens mineurs

Horaires public : de 8h à 18h

Horaires brocanteurs : installation à partir de 06h

Lieu : Quartier St Jacques uniquement autour de la maison de quartier ( Rue Chabrier, Rue Mozart, Rue Bizet, Rue Ravel, Rue Bach)

Réservation : lundi 22/06 de 14h à 17h – Mercredi 24/06 de 9h à 12h – lundi 29 juin de 14h à 17h à la Maison de la Citoyenneté

Tarif : 5€ l’emplacement de 4m linéaires pour les particuliers (pas de commerçants)

Règlement uniquement espèces ou chèque à l’ordre de l’Association de parents d’élèves Fête briller Chabrier

Pas de réservation par internet ou téléphone.

Renseignements au 03 28 21 70 56

Maison de la citoyenneté 26 avenue de l’Ancien Village Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217056 https://www.ville-grande-synthe.fr/mes-loisirs/vie-associative/maison-de-la-citoyennete/ https://www.facebook.com/MaisondelacitoyenneteGrandeSynthe/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MaisondelacitoyenneteGrandeSynthe »}] Elle propose aux acteurs du monde associatif un accompagnement efficace dans la mise en œuvre de leurs projets. Elle héberge d’ailleurs désormais le service dédié à la vie associative, le rapprochant ainsi des bénévoles et responsables d’assos!

Ce renouveau physique sera aussi l’occasion de :

Susciter et favoriser la prise d’initiatives chez les jeunes en proposant des temps de rencontre autour de la notion d’engagement.

Inviter un nouveau public et travailler à la continuité de la vie associative grand-synthoise. Bus – pieds – velos – parking

1ère Brocante du quartier Saint-Jacques

assos ape freinet