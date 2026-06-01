Sortie ludique et botanique, Verger, Grande-Synthe
Sortie ludique et botanique, Verger, Grande-Synthe dimanche 14 juin 2026.
Sortie ludique et botanique Dimanche 14 juin, 10h00 Verger Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Lors de cette balade les anecdotes feront de cette balade une belle découverte floristique du Puythouck !
Verger verger du puythouck Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}]
Lors de cette sortie tous les secrets et usages d’une flore singulière seront abordés. Avec la participation du Conservatoire Botanique National de Bailleul botanique verger puythouck
Ville de Grande-Synthe