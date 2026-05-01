Brocante Rives Dervoises
Brocante Rives Dervoises dimanche 24 mai 2026.
Rives Dervoises
Brocante
Village Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Venez chiner et faire de bonnes affaires! Restauration et buvettte sur place. .
Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 89 50 53 84
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English :
L’événement Brocante Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne