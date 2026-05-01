Rives Dervoises

Brocante

Village Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Venez chiner et faire de bonnes affaires! Restauration et buvettte sur place. .

Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 89 50 53 84

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English :

L’événement Brocante Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne